Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

CAN 2025: la CAF ouvre une enquête après les graves incidents Algérie-Nigeria

Dimanche 11 Janvier 2026

CAN 2025: la CAF ouvre une enquête après les graves incidents Algérie-Nigeria

La Confédération africaine de football a officiellement ouvert une enquête à la suite des incidents graves survenus à l'issue du quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations opposant l'Algérie au Nigeria.
 

La rencontre s'était achevée par une victoire nette du Nigeria face à l'Algérie (2-0), synonyme d'élimination pour les Fennecs. Mais au lieu de se conclure dans le calme, la soirée a été marquée par une succession de débordements.
 

Plusieurs joueurs algériens ont vivement contesté les décisions arbitrales, encerclant l'arbitre sénégalais Issa Sy et ses assistants dans une atmosphère de forte hostilité. Il a fallu l'intervention rapide des stadiers et des officiels pour éviter que la scène ne dégénère davantage.
 

La tension s'est ensuite déplacée vers les joueurs nigérians. Des échanges houleux ont été observés sur le terrain, faisant planer pendant plusieurs minutes le risque d'une bagarre générale. Le dispositif de sécurité a permis de contenir les esprits et d'éviter un affrontement direct entre les deux équipes.
 

Dans les tribunes, le climat était tout aussi préoccupant. Une partie des supporters algériens, manifestement frustrés par l'élimination de leur sélection, a tenté de forcer un passage menant vers la pelouse. Des mouvements de foule et des actes de vandalisme ont été signalés, avant que les stadiers ne reprennent le contrôle de la situation.
 

Mais les faits les plus graves se sont produits hors du champ des caméras, dans la zone mixte, espace pourtant strictement encadré et réservé au travail des journalistes accrédités. Des journalistes algériens s'en sont violemment pris à des journalistes marocains présents pour couvrir la rencontre. Des insultes ont d'abord été proférées, avant que la situation ne dégénère en agressions physiques.
 

Les décisions attendues dans les prochains jours seront scrutées de près, tant elles engageront la crédibilité de la CAN et la volonté réelle de l'instance continentale de sanctionner fermement les dérives.
 

MS/CSS/NDARINFO
 

CAN 2025

CAN 2025: la CAF ouvre une enquête après les graves incidents Algérie-Nigeria

CAN 2025: la CAF ouvre une enquête après les graves incidents Algérie-Nigeria
La Confédération africaine de football a officiellement ouvert une enquête à la suite des incidents...

Égypte vs Sénégal: une demi-finale au sommet mercredi prochain

Égypte vs Sénégal: une demi-finale au sommet mercredi prochain
L’Égypte s'est qualifiée pour les demi-finales de la CAN 2025 en battant la Côte d'Ivoire 3-2 à...

CAN 2025: cinq Lions menacés de suspension en cas de finale

CAN 2025: cinq Lions menacés de suspension en cas de finale
Le Sénégal disputera une demi-finale de CAN pour la troisième fois lors de ses quatre dernières...

Plus de 100 millions FCFA empochés : le féticheur malien en fuite à Paris

Plus de 100 millions FCFA empochés : le féticheur malien en fuite à Paris
L'affaire secoue tout le Mali. Sinayoko Karamoko, le féticheur qui avait promis de ramener la Coupe...

Gana Guèye: "Nous sommes prêts à tous les sacrifices pour marquer l'histoire"

Gana Guèye: "Nous sommes prêts à tous les sacrifices pour marquer l'histoire"
Le milieu de terrain sénégalais Idrissa Gana Guèye a assuré de la détermination de ses coéquipiers...
LES PLUS LUS

Keur Massar: démantèlement d'un réseau pornographique aux ramifications internationales

06/01/2026

Diomaye Faye institue une indemnité de logement de 100.000 FCFA pour tous les agents de l'État

07/01/2026

Sénégal-Mali: premier duel à élimination directe d'une rivalité vieille de 60 ans

06/01/2026

Mame Mbaye Niang dépose deux plaintes contre quatre avocats de la défense de Sonko

10/01/2026

GTA, pont de Rosso, mobilité: ce qu'il faut retenir du communiqué conjoint

08/01/2026

Mané devient le meilleur passeur de l'histoire de la CAN

04/01/2026

Le Communiqué du conseil des ministres du Mercredi 07 janvier 2026

07/01/2026
SERVICES