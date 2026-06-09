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ASP : Les précisions de Seydina Oumar Touré sur le cas Maty Sarr

Mardi 9 Juin 2026

ASP : Les précisions de Seydina Oumar Touré sur le cas Maty Sarr

Le directeur général de l’Agence d’Assistance à la Sécurité de Proximité (ASP), le capitaine Seydina Oumar Touré, a démenti lundi les informations faisant état d’un licenciement de la journaliste Maty Sarr Niang, précisant qu'il s'agit d'une procédure de réaffectation interne pour des impératifs de neutralité administrative.
 

Joint par téléphone, le chef de l'institution a indiqué que l'ancienne chargée de communication, titulaire d'un contrat à durée indéterminée (CDI), demeure membre du personnel et a été mise à la disposition de la Direction des Ressources Humaines (DRH) en vue de son affectation à un nouveau poste.


Le capitaine Touré a justifié cette mesure par les exigences rigoureuses liées à la gestion des relations publiques dans une administration d'État, soulignant que cette fonction requiert une stricte réserve afin de préserver le caractère purement institutionnel de la communication de l'agence.


Bien qu'aucune note officielle n'ait encore été publiée par l'ASP, la direction générale assure que la collaboratrice conservera son statut de contractuelle au sein de la structure.
 

MS/NI/AFP
 



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