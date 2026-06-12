Le Collectif des Amicales de l'UCAD décrète la reprise des actions

Le Collectif des Amicales de l'UCAD annonce, dans un communiqué, la fin de toute discussion avec le comité du dialogue social et décrète la reprise du plan d'action à compter du lundi 15 juin 2026, jusqu'à satisfaction des revendications inscrites dans la plateforme de février 2026.



Le Collectif rappelle que depuis le 9 février, les acteurs du dialogue social avaient suspendu les actions du mouvement étudiant pour trouver une sortie concertée à la crise. Mais selon le communiqué, « le conseil académique, composé des doyens de facultés, des directeurs d'écoles et instituts ainsi que des professeurs, s'est réuni hier et a décidé de maintenir la suspension des amicales ».



Le Collectif dénonce par ailleurs plusieurs agissements depuis cette suspension : « droits des étudiants bafoués, notes gelées sur les plateformes, étudiants sanctionnés pour de simples omissions dans les notes, problèmes liés à la sélection des étudiants de la FST et de la FSJP, et bien d'autres pratiques qui compromettent l'avenir académique des jeunes ».



« Nous exigeons justice pour le camarade tué, la protection des droits étudiants et la fin des mesures arbitraires. Si les autorités persistent dans leur mutisme et leur mépris, la mobilisation estudiantine entrera dans une phase de confrontation directe et les conséquences seront entièrement de leur responsabilité », prévient le Collectif, qui appelle « toutes les forces vives de la nation » à soutenir ses revendications. « ASSEZ ! Le Collectif ne reculera pas, et si nos droits continuent d'être bafoués, nous ferons entendre notre voix par tous les moyens nécessaires », conclut le communiqué.



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