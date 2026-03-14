Abass Fall refuse toute "falsification" de l'histoire de la victoire de Pastef

La tension monte d'un cran au sein de l'ex-mouvance « Diomaye Président ». Après les récents propos du Chef de l'État lors de l'assemblée générale de sa coalition, le député et responsable de Pastef Dakar, Abass Fall, est monté au créneau ce samedi 14 mars 2026 pour apporter une "réplique" cinglante et rétablir ce qu'il appelle la "vérité historique".





S'inscrivant dans la lignée de la sortie d'Amadou Bâ, Abass Fall a vigoureusement rejeté toute tentative de "falsification" de l'histoire de la victoire de mars 2024. Il a rappelé le rôle central de l'appareil de Pastef dans l'élection de Bassirou Diomaye Faye, précisant que les équipes avaient travaillé d'arrache-pied jusqu'à l'aube pour finaliser les listes des plénipotentiaires.



L'édile a également livré un détail frappant sur l'état de santé du candidat Diomaye Faye au moment du dépôt de son dossier : « Nous l’avons trouvé au Cap Manuel ce jour-là complètement affaibli par la maladie », a-t-il déclaré, soulignant que le choix portait avant tout sur la volonté d'Ousmane Sonko.





MS/NDARINFO



