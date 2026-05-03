« Le projet s’appelle Ousmane Sonko » : La mise au point ferme d'Abass Fall

Le maire de la Ville de Dakar, Abass Fall, a réagi avec fermeté à la suite de la grande interview accordée par le président Bassirou Diomaye Faye aux chaînes RTS, TFM et Walfadjri. Dans une publication largement commentée, l’édile de la capitale semble répondre directement aux propos du chef de l’État en rappelant que la figure centrale et l'incarnation même du projet politique reste Ousmane Sonko.





Une défense de l'incarnation du projet

Abass Fall a tenu à clarifier la hiérarchie symbolique au sein de la mouvance présidentielle en déclarant : « Cet homme incarne le projet : si c’est cela la personnification, alors le projet s’appelle OUSMANE SONKO ». Par cette sortie, il met en avant le rôle déterminant et historique joué par Ousmane Sonko dans la construction et l’ascension fulgurante du parti Pastef.





Le maire de Dakar a également tenu à rappeler la légitimité des militants de la première heure face à ce qu'il perçoit comme une possible minimisation de leur rôle. « Pour le reste, l’histoire sera racontée par ceux qui l’ont vécue. Nous avons fait 10 ans dans ce parti et nous en savons aussi beaucoup », a-t-il précisé.





Un rappel des sacrifices militants



Revenant sur les périodes de crise traversées par le parti, Abass Fall a posé une question qu'il juge fondamentale pour comprendre l'accession au pouvoir de l'actuel régime : « La seule question qu’il faut poser est la suivante : quand il était en prison pendant 11 mois, qu’avons-nous fait nous qui étions dehors pour qu’il soit président ». Cette interrogation souligne les sacrifices consentis par les responsables et militants restés sur le terrain durant l'incarcération d'Ousmane Sonko.





Enfin, dans un post-scriptum teinté d’ironie, Abass Fall a glissé une remarque sur le paysage médiatique en citant Moustapha Diop de Walfadjri, une allusion qui a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Cette sortie intervient dans un climat où les débats sur les rôles respectifs des leaders de la majorité présidentielle commencent à poindre, révélant des sensibilités différentes au sein du camp au pouvoir.





MS/NDARINFO



