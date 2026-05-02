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ITV : Bassirou Diomaye Faye alerte sur l'avenir de Pastef

Samedi 2 Mai 2026 - 22:43

ITV : Bassirou Diomaye Faye alerte sur l'avenir de Pastef

Lors de sa grande interview accordée à la presse nationale ce samedi 2 mai 2026, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est prononcé sur la situation interne de son parti d'origine. Avec une franchise remarquée, le chef de l'État a lancé un avertissement sévère concernant la trajectoire actuelle de la formation politique au pouvoir.

 

Selon le président Faye, la direction que prend Pastef aujourd'hui pourrait, à terme, conduire à sa perte s'il ne parvient pas à préserver ses valeurs fondatric.


 Il a insisté sur la nécessité pour les militants et les responsables de rester fidèles aux principes de rigueur et d'éthique qui ont fait la force du mouvement.

 

MS/NDARINFO


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