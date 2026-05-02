Fonds politiques : Bassirou Diomaye Faye justifie leur maintien pour le renseignement et la solidarité

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est exprimé ce samedi sur le maintien des fonds politiques, un sujet régulièrement critiqué par une partie de l'opinion publique. Face aux appels à leur suppression, le chef de l’État a tenu à clarifier l'utilité de ces ressources dans le fonctionnement de l’État.





Un outil pour les urgences sociales et sécuritaires

Selon le président Faye, ces fonds sont essentiels pour assurer des missions stratégiques, notamment dans le domaine du renseignement et de la solidarité nationale. Il a précisé que ces ressources permettent de répondre avec réactivité à des situations urgentes ainsi qu'à de nombreuses sollicitations sociales qui échappent aux circuits budgétaires classiques.





Pour le chef de l'État, supprimer ce dispositif risquerait de fragiliser la gestion de demandes sensibles et imprévues auxquelles l'administration ne pourrait faire face par les voies ordinaires.





MS/NDARINFO



