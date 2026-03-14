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Accusation d'escroquerie foncière à 60 millions : Habib Niang en garde à vue

Samedi 14 Mars 2026 - 22:19

Accusation d'escroquerie foncière à 60 millions : Habib Niang en garde à vue

Habib Niang, responsable politique de Thiès et membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, a été placé en garde à vue par la Brigade de Recherches de la gendarmerie de Keur Massar.
 

Cette mesure, prise sur instruction du procureur Saliou Dicko, fait suite à une plainte déposée par un commerçant. Ce dernier accuse Habib Niang de lui avoir vendu un terrain sur la VDN de Guédiawaye pour un montant de 60 millions de FCFA, avant de découvrir que les documents de la parcelle étaient falsifiés.


Bien que le suspect ait manifesté sa volonté de restituer les fonds, il demeure en détention et sera présenté au chef du parquet de Pikine-Guédiawaye ce lundi prochain pour répondre des faits de faux et d'escroquerie.
 

MS/NDARINFO
 


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