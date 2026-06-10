Sénégal-Mauritanie : Vers une consolidation des intérêts économiques communs

Le Chef de l'État Bassirou Diomaye Faye a reçu ce mercredi matin au Palais de la République le ministre mauritanien des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Ould Merzoug, porteur d’un message écrit du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.





Au cours de cette audience, l'émissaire mauritanien et le président sénégalais ont réaffirmé la volonté commune des deux dirigeants d'approfondir le « partenariat stratégique et fraternel » unissant Dakar et Nouakchott. Les échanges ont porté sur la nécessité de consolider les relations bilatérales pour le bénéfice direct des populations des deux nations voisines.





Ce rapprochement de haut niveau s’articulera autour d'axes prioritaires majeurs, notamment la convergence des intérêts économiques des deux pays ainsi que la valorisation de leur histoire et de leur destin socioculturel communs.





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