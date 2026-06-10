Habitat : Le FHS et ADHI signent pour 1 000 logements abordables à 39 milliards

Le Fonds pour l’Habitat Social (FHS) et le groupe rwandais ADHI International ont signé un mémorandum d’entente d'un coût estimé à 39 milliards FCFA pour la réalisation de 1 000 logements intégrés et abordables au Sénégal.





La signature de ce protocole est intervenue ce mardi en marge des Assemblées générales de la Banque de développement Shelter Afrique (ShafDB) à Rabat, au Maroc.





Ce projet d'envergure prévoit notamment la mobilisation structurée de l’épargne de la diaspora sénégalaise ainsi que le renforcement de l’accès à la propriété immobilière pour les travailleurs du secteur informel. Pour matérialiser ces objectifs, l’accord intègre le déploiement de solutions numériques innovantes visant à faciliter l’accès aux financements immobiliers pour les bénéficiaires.





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