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Habitat : Le FHS et ADHI signent pour 1 000 logements abordables à 39 milliards

Mercredi 10 Juin 2026

Habitat : Le FHS et ADHI signent pour 1 000 logements abordables à 39 milliards

Le Fonds pour l’Habitat Social (FHS) et le groupe rwandais ADHI International ont signé un mémorandum d’entente d'un coût estimé à 39 milliards FCFA pour la réalisation de 1 000 logements intégrés et abordables au Sénégal.
 

La signature de ce protocole est intervenue ce mardi en marge des Assemblées générales de la Banque de développement Shelter Afrique (ShafDB) à Rabat, au Maroc.
 

Ce projet d'envergure prévoit notamment la mobilisation structurée de l’épargne de la diaspora sénégalaise ainsi que le renforcement de l’accès à la propriété immobilière pour les travailleurs du secteur informel. Pour matérialiser ces objectifs, l’accord intègre le déploiement de solutions numériques innovantes visant à faciliter l’accès aux financements immobiliers pour les bénéficiaires.
 

MS/NI

 



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