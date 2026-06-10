Primature : Ibrahima Diallo « MID » démissionne de la cellule com du BIC-GOUV

Le journaliste-communicant Ibrahima Diallo, plus connu dans l’espace médiatique sous la signature « MID », a présenté sa démission de son poste de Chef de la cellule média et communication gouvernementale au sein du Bureau d’Information et de Communication du Gouvernement (BIC-GOUV), entité logée à la Primature.





Cette démission intervient dans un contexte politique particulièrement agité marqué par les limogeage à la Primature de son leader Ousmane Sonko et son installation au perchoir.





Ancien journaliste de la chaîne de télévision privée 2sTV, Ibrahima Diallo s'était imposé comme l’un des stratèges et piliers de la communication du parti Pastef et de son leader Ousmane Sonko, notamment à travers le déploiement de formats innovants de commentaires-reportages en direct (« LIVE ») au cours des dernières campagnes électorales.





Par ailleurs auteur de l’ouvrage politique de référence intitulé « Résistance : chronique d’une révolution patriotique du Sénégal », le professionnel des médias y retraçait en détail la trajectoire, les mobilisations et les crises traversées par sa formation politique face à l'appareil répressif, singulièrement durant les événements de mars 2021 et de mars 2024.





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