Pastef : Aldiouma Sow dénonce son éviction et fustige le "messianisme"

Le responsable politique du parti Pastef, Aldiouma Sow, a annoncé ce vendredi 5 juin 2026 son exclusion des principaux canaux de communication internes de la formation par le Secrétaire général provisoire, Ayib Daffé.







Dans un communiqué de presse publié à Dakar, le cadre patriote révèle avoir été retiré du groupe WhatsApp du Conseil National ainsi que du groupe Telegram du Bureau Politique National du Parti.





Aldiouma Sow précise qu'aucune mesure disciplinaire formelle ne lui a été préalablement notifiée en ce sens par les instances dirigeantes.





Fustigeant les méthodes de sa direction à la veille du congrès extraordinaire, il affirme que son seul tort est d'avoir défendu la vérité, le retour de la démocratie interne au sein de la formation politique et de s'être érigé contre le « messianisme » qui prendrait le parti en otage, tout en concluant par un ferme « le combat continue ».





MS/NI







