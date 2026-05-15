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Hackathon ID4Africa 2026 : Le Sénégal sacré champion pour la 2ème année consécutive

Vendredi 15 Mai 2026 - 19:59

Hackathon ID4Africa 2026 : Le Sénégal sacré champion pour la 2ème année consécutive
Le génie technologique sénégalais s'est de nouveau illustré à Abidjan lors de l’Africa Digital Identity Hackathon 2026, organisé du 12 au 15 mai. Une équipe d’étudiants issus des plus grandes écoles d’ingénieurs du pays a remporté le premier prix pour la deuxième année consécutive grâce à leur solution innovante baptisée « TrustSeal ».


Ce projet, qui a surclassé huit équipes finalistes africaines, propose un système de certification de fiabilité basé sur l’identité numérique pour sécuriser les transactions et les interactions sur les plateformes de vente en ligne.


L'équipe lauréate est composée de Fatou Aminata Sow de l'UAM, Soukeyna Diop de l'ESP Dakar, ainsi que de Papa Tahibou Tall et Mamadou Falilou Diaw, tous deux étudiants à l'École Polytechnique de Thiès. Cette consécration continentale confirme le leadership du Sénégal dans le domaine de l'authentification numérique et de la cybersécurité en Afrique.


MS/NDARINFO
 


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