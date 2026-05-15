Le Port Autonome de Dakar annonce la fin des opérations sur le « Mersin »

C’est le dénouement d’un dossier complexe qui tenait les autorités portuaires en haleine depuis novembre 2025. Le Port Autonome de Dakar (PAD) a annoncé ce 14 mai 2026 la fin définitive des opérations relatives au tanker turc « Mersin ». Gravement endommagé au niveau de ses œuvres vives et de sa salle des machines suite à un incident survenu il y a six mois, le navire a enfin pu être remorqué vers son port d’origine en Turquie le vendredi 8 mai 2026 à 18h30.







L'opération, d'une grande technicité, a nécessité une coordination étroite entre la Marine nationale, la HASSMAR et l’ANAM. Les équipes ont dû procéder à l’obturation des brèches, à la vidange de la salle des machines et au déchargement total de la cargaison par transbordement avant d'autoriser le départ du bâtiment.





Zéro dommage environnemental

Malgré la gravité de l'incident initial, le Port de Dakar souligne avec satisfaction qu'aucun dommage environnemental n'a été constaté durant toute la durée de l'événement. Cette performance est le fruit d'une vigilance constante et du respect strict des procédures administratives et de sécurité. Le PAD a tenu à saluer le professionnalisme et la rigueur de l'ensemble des acteurs publics et privés ayant participé à cette mission de sauvetage.





Le départ du MV « Mersin » libère un espace stratégique au sein du port et confirme la capacité des autorités sénégalaises à gérer des incidents maritimes majeurs sans compromettre l'écosystème marin. La cellule de communication du Port clôt ainsi l'un des chapitres les plus délicats de la gestion portuaire de ces derniers mois.



MS/NDARINFO



