Affaire des mœurs à Linguère : l'acteur politique Ndiaga Seck arrêté par la DIC

Nouveau rebondissement dans l'affaire de mœurs qui secoue le Djoloff. Sous le coup d'un avis de recherches et d'interpellation émis par le commissariat urbain de Linguère, Matar Ndiaga Seck, plus connu sous le nom de Ndiaga Seck, a été arrêté par la Division des investigations criminelles (DIC). Selon des informations de Seneweb, cet acteur politique de 51 ans a été formellement cité par Ahmadou Lamine Dia dans le cadre de l'enquête ouverte suite à l'arrestation de 22 présumés homosexuels dans la zone.





Le suspect, comptable de profession né à Ziguinchor, était activement recherché après que les enquêteurs ont collecté des "preuves concordantes" motivant son interpellation pour des faits présumés d'actes contre nature. Son nom est apparu dans le dossier après le placement sous mandat de dépôt d'une vingtaine de suspects déjà écroués.





La traque s'est intensifiée suite à une délégation judiciaire transmise par le juge d'instruction près le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Louga au commissariat de Linguère. Dans cette dynamique, une opposition de sortie du territoire national avait été lancée contre lui pour éviter toute fuite. Grâce au concours opérationnel de la DIC, le suspect a finalement été localisé et neutralisé.





MS/NDARINFO





