Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Alerte au lait infantile : pourquoi Danone retire massivement des lots de marque Aptamil

Vendredi 6 Février 2026

Alerte au lait infantile : pourquoi Danone retire massivement des lots de marque Aptamil

Le géant agro-alimentaire a élargi ses rappels de lait infantile aux marques Aptamil et Cow&Gate, a annoncé ce vendredi 6 février 2026 la Food Standards Agency (FSA). Cette mesure fait suite à des alertes similaires en France et dans plusieurs pays européens, déclenchées par une mise à jour des recommandations de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).
 

Le rappel concerne une suspicion de présence de céréulide, une toxine bactérienne capable de provoquer des troubles gastro-intestinaux sévères tels que des diarrhées et des vomissements chez les nourrissons. Les autorités sanitaires ont abaissé le seuil de tolérance pour cette substance dans les préparations infantiles, obligeant Danone à retirer préventivement de nombreux lots du marché.
 

L'agence britannique de sécurité alimentaire invite les parents à vérifier immédiatement les numéros de lots de leurs boîtes de lait et à ne plus les utiliser en cas de correspondance. Bien que Danone assure que la sécurité des consommateurs reste sa priorité, cette crise intervient dans un contexte de vigilance accrue sur la qualité des produits destinés à la petite enfance en Europe.

 

MS/NDARINFO


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Voici pourquoi Saint-Louis connaît une pénurie de gaz butane depuis mi-janvier

03/02/2026

Valorisation des déchets solides : un levier stratégique de création d’emplois et de richesses au Sénégal. Par Magatte WADE

30/01/2026

16 000 agents de l'Administration sénégalaise bénéficient de l'indemnité de logement

01/02/2026

Le Mali sécurise nouvel axe de transit via Conakry pour réduire sa dépendance à Dakar

01/02/2026

Mamoudou Élimane Kane transforme traumatisme Tabaski en innovation contre vol de bétail

03/02/2026

Télécoms : Starlink lance officiellement ses services internet par satellite au Sénégal

04/02/2026

Saint-Louis : 797 touristes du rallye Budapest-Bamako accueillis à Diama

04/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Alerte au lait infantile : pourquoi Danone retire massivement des lots de marque Aptamil

06/02/2026

Assemblée nationale : dépôt d'une proposition de loi pour la souveraineté foncière au Sénégal

06/02/2026

Rabat : renvoi du procès des supporters sénégalais après le malaise d'un prévenu

06/02/2026

Crise à l'UGB : La CESL lance 48 heures de journées sans ticket renouvelables

06/02/2026

Après le retrait de TotalEnergies, Energean propose un modèle à coûts réduits pour le gaz local

06/02/2026

Santé et Routes : Les grandes annonces de Bassirou Diomaye Faye à Tambacounda

06/02/2026