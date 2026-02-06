Alerte au lait infantile : pourquoi Danone retire massivement des lots de marque Aptamil

Le géant agro-alimentaire a élargi ses rappels de lait infantile aux marques Aptamil et Cow&Gate, a annoncé ce vendredi 6 février 2026 la Food Standards Agency (FSA). Cette mesure fait suite à des alertes similaires en France et dans plusieurs pays européens, déclenchées par une mise à jour des recommandations de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).





Le rappel concerne une suspicion de présence de céréulide, une toxine bactérienne capable de provoquer des troubles gastro-intestinaux sévères tels que des diarrhées et des vomissements chez les nourrissons. Les autorités sanitaires ont abaissé le seuil de tolérance pour cette substance dans les préparations infantiles, obligeant Danone à retirer préventivement de nombreux lots du marché.





L'agence britannique de sécurité alimentaire invite les parents à vérifier immédiatement les numéros de lots de leurs boîtes de lait et à ne plus les utiliser en cas de correspondance. Bien que Danone assure que la sécurité des consommateurs reste sa priorité, cette crise intervient dans un contexte de vigilance accrue sur la qualité des produits destinés à la petite enfance en Europe.







MS/NDARINFO

