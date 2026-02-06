Santé et Routes : Les grandes annonces de Bassirou Diomaye Faye à Tambacounda



Le Président Bassirou Diomaye Faye a clôturé la première journée de sa tournée économique par une série d'audiences marathon avec les forces vives de Tambacounda, se prolongeant jusque tard dans la nuit du jeudi 5 février. Santé, enclavement et numérique ont été au cœur de ces échanges directs avec les élus locaux et les acteurs économiques de la région.





Face aux préoccupations des populations, le Chef de l'État a annoncé le lancement, avant la fin de l'année 2026, d'un programme national de 112 ambulances pour optimiser les évacuations sanitaires sur l'étendue du territoire. Sur le front des infrastructures, il a confirmé qu'une enveloppe de 24 milliards de FCFA, issue de la renégociation du Programme spécial de désenclavement, est désormais dédiée aux routes de la région, parallèlement à la réhabilitation stratégique de la gare de Tambacounda.





Le numérique n'est pas en reste, le Président ayant promis la résolution des problèmes de connectivité par le déploiement de l'internet satellitaire dans les zones reculées.



Enfin, saluant le dynamisme féminin, il a mis en avant le financement de 40 millions de FCFA octroyé par le FONGIP à la Maison des femmes de la ville. Cette démarche s'inscrit dans la vision « Sénégal 2050 », faisant de 2026 l'année charnière de l'emploi et de l'économie sociale et solidaire.





MS/NDARINFO



