Mamoudou Élimane Kane transforme traumatisme Tabaski en innovation contre vol de bétail

Mardi 3 Février 2026

Un traumatisme d'enfance transformé en innovation technologique. Mamoudou Élimane Kane, ingénieur en électronique et télécommunications, a développé une solution connectée pour lutter contre le vol de bétail au Sénégal, un fléau qui touche aussi bien les zones urbaines que rurales.
 

L'histoire remonte à 1991, à la veille de la Tabaski. Encore enfant, Mamoudou voit le bélier que son père venait d'acheter se faire dérober à l'aube du jour J. "Si on pouvait mettre des alarmes de sorte que, quand on essaie de casser les murs, on reçoive des alertes !", rêvait-il à cette époque. Ce rêve est devenu réalité.
 

Ancien étudiant de l'École supérieure polytechnique de Dakar et titulaire d'un Master en Sciences informatiques et Réseaux de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, il fonde en 2013 Africa Smart Citizens, une startup qui développe la "Bergerie Connectée". Cette solution ingénieuse allie Internet des objets et capteurs intelligents pour protéger le bétail et les enclos.
 

Au cœur de cette innovation se trouve un collier intelligent équipé de GPS, d'une batterie et de fonctionnalités de géolocalisation en temps réel. "On sait où l'animal se trouve grâce à cette solution qui envoie sa dernière position toutes les cinq minutes", explique-t-il. Un système de géofencing permet de définir une zone de sécurité entre 100 et 500 mètres au-delà de laquelle le dispositif envoie des alertes SMS jusqu'à trois numéros.
 

La véritable valeur ajoutée réside dans un brevet exclusif. Les colliers détectent les tentatives de sectionnement, de rupture ou de destruction en envoyant immédiatement la position géographique pour déjouer les vols. Pour les enclos, des dispositifs intégrés dans les murs et les portes ne déclenchent l'alerte que lorsque la volonté de désintégrer la structure est manifeste et soutenue, évitant ainsi les faux positifs.
 

Testé d'abord dans les locaux de l'entreprise, le système est désormais déployé timidement dans la zone de Passy et au nord du pays sur quatre à sept fermes. Lancé en 2018 avec un prix Orange Fab, l'élan de la startup a été freiné par la pandémie de Covid-19 en 2020. Depuis 2022, la reprise est en marche avec des déploiements auprès de particuliers dans des zones à risque.
 

Le prix de base, autour de 500 000 francs CFA selon la taille, reste un défi. Mamoudou estime qu'un montant de 500 millions de FCFA lui permettrait de créer une industrie forte capable de miniaturiser ces produits et de générer des dizaines de milliers d'emplois.
 

MS/NDARINFO
 


