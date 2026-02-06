Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Crise à l'UGB : La CESL lance 48 heures de journées sans ticket renouvelables

Vendredi 6 Février 2026

Crise à l'UGB : La CESL lance 48 heures de journées sans ticket renouvelables

La Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL) a déclenché un mouvement de contestation à l’Université Gaston Berger (UGB) en décrétant 48 heures de « Journées sans ticket » (JST), renouvelablesDans un communiqué publié ce 5 février, le mouvement estudiantin durcit le ton pour exiger le respect de plusieurs points de revendication.



 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Voici pourquoi Saint-Louis connaît une pénurie de gaz butane depuis mi-janvier

03/02/2026

Valorisation des déchets solides : un levier stratégique de création d’emplois et de richesses au Sénégal. Par Magatte WADE

30/01/2026

16 000 agents de l'Administration sénégalaise bénéficient de l'indemnité de logement

01/02/2026

Le Mali sécurise nouvel axe de transit via Conakry pour réduire sa dépendance à Dakar

01/02/2026

Mamoudou Élimane Kane transforme traumatisme Tabaski en innovation contre vol de bétail

03/02/2026

Télécoms : Starlink lance officiellement ses services internet par satellite au Sénégal

04/02/2026

Mali : JNIM détruit des dizaines de camions-citernes dans la région de Kayes

31/01/2026
SERVICES
24 HEURES

Crise à l'UGB : La CESL lance 48 heures de journées sans ticket renouvelables

06/02/2026

Après le retrait de TotalEnergies, Energean propose un modèle à coûts réduits pour le gaz local

06/02/2026

Santé et Routes : Les grandes annonces de Bassirou Diomaye Faye à Tambacounda

06/02/2026

Rebeuss : La Fédération Sénégalaise de Football présente le trophée de la CAN aux détenus

06/02/2026

Justice : Mansour Faye réagit officiellement à l'annulation de son interdiction de voyage

06/02/2026

Guinguinéo : Ousmane Sonko maintient sa tournée politique du 6 au 8 février

05/02/2026