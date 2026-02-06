Crise à l'UGB : La CESL lance 48 heures de journées sans ticket renouvelables

La Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL) a déclenché un mouvement de contestation à l’Université Gaston Berger (UGB) en décrétant 48 heures de « Journées sans ticket » (JST), renouvelables. Dans un communiqué publié ce 5 février, le mouvement estudiantin durcit le ton pour exiger le respect de plusieurs points de revendication.









