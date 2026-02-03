Connectez-vous
Voici pourquoi Saint-Louis connaît une pénurie de gaz butane depuis mi-janvier

Mardi 3 Février 2026

Saint-Louis connaît depuis quelques semaines une pénurie de bouteilles de gaz butane de six kilogrammes principalement, liée à des dysfonctionnements sur la chaîne de distribution, a reconnu le directeur régional du Commerce, Ousmane Diallo.
 

"Depuis quelques semaines, une légère tension a été constatée dans la distribution du gaz dans la région de Saint-Louis", due "principalement à des distorsions sur la chaîne d'approvisionnement", a-t-il déclaré dans un entretien avec l'APS.
 

Cette situation, constatée à partir de mi-janvier, s'explique par l'absence d'unité de stockage et de distribution du gaz butane dans la région de Saint-Louis, occasionnant une "dépendance totale" envers les circuits d'approvisionnement à partir de la capitale sénégalaise.
 

"La région ne dispose que de grossistes qui s'approvisionnent à partir de Dakar et leurs commandes rencontrent de grands retards de livraison", a fait savoir le directeur régional du Commerce. Les délais de livraison atteignent au minimum deux à trois semaines, ce qui perturbe fortement la disponibilité du gaz sur le marché local saint-louisien.
 

Cette tension dans la disponibilité du gaz butane concerne surtout la bonbonne de six kilogrammes, la plus utilisée par les ménages, a précisé Ousmane Diallo. Des relevés effectués vendredi dernier font état d'une disponibilité de seulement 749 bonbonnes dans la région.
 

"Contrairement à la bonbonne de 6 kilos, les bouteilles de 2,7 kilogrammes et de 9 kilogrammes sont moins affectées par la pénurie", a indiqué le directeur régional du Commerce.
 

Cette situation préoccupe d'autant plus que le mois de ramadan débute dans quelques jours, période durant laquelle la demande en gaz butane augmente traditionnellement pour la préparation des repas de rupture du jeûne.
 

Face à cette crise, les autorités compétentes ont été saisies, notamment le directeur du Commerce intérieur, afin de trouver des solutions avec les fournisseurs dakarois pour un approvisionnement correct du marché saint-louisien. L'objectif est de rétablir rapidement la disponibilité du gaz avant le début du ramadan.
 

La situation met en lumière la nécessité de doter la région de Saint-Louis d'infrastructures propres de stockage et de distribution du gaz butane, pour réduire la dépendance vis-à-vis de Dakar et garantir un approvisionnement régulier des populations.
 

MS/NDARINFO
 


