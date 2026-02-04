Connectez-vous
Saint-Louis : 797 touristes du rallye Budapest-Bamako accueillis à Diama

Mercredi 4 Février 2026

Le rallye Budapest-Bamako est arrivé hier mardi à Diama, accueilli en grande pompe par Miz Travel Organisation à travers des expositions d'objets d'art, des danses de faux lions et du Fanal, exposant ainsi la richesse culturelle de Saint-Louis.
 

Moulaye Idrissa Zargane, PDG de Miz Travel Organisation et initiateur de cet événement, a rappelé que ces rallyes représentent de nouvelles attractions touristique après la disparition du Paris-Dakar. "Depuis 2005, on a préparé petit à petit. Jusqu'à aujourd'hui, on a plus de 8000 touristes annuels", a-t-il déclaré.
 

L'aventure motorisée mobilise 797 touristes qui transitent par Saint-Louis. " Les retombées économiques sont considérables", assurent M. Zargane. " En 2025, les hôteliers de Saint-Louis ont engrangé 1,394 milliard de francs CFA grâce à ces activités touristiques. "Aujourd'hui, tous les hôteliers sont pleins. On a été obligé d'installer un campement à Gandiol pour accueillir une partie de ce convoi", a-t-il précisé.
 

"Tous ces vendeurs qui sont là, tous ces acteurs, tout le monde gagne. J'ai une vision dans la vie : tout le monde gagne ", a noté Moulaye Idrissa Zargane qui soutient que Miz Travel Organisation organise 28 rallyes annuels, soit 28 groupes représentant environ 7000 touristes.
 

L'itinéraire du rallye Budapest-Bamako traverse plusieurs pays : France, Allemagne, Espagne, Maroc, Mauritanie, Sénégal, puis Conakry et la sous-région, avant un retour prévu vers les 15-16 mai. "Le Sénégal gagne deux fois : à l'aller comme au retour", souligne le PDG.
 

Le préfet du département de Dagana a salué l'initiative. "La mission des services étatiques, c'est de ne ménager aucun effort pour accompagner cette dynamique et veiller à ce que, par son rayonnement médiatique international, ce rallye puisse irradier tout Saint-Louis et mettre en avant aux yeux du monde le potentiel touristique, historique et artisanal du territoire sénégalais", a-t-il déclaré.
 

 Ibrahima Ismaila Ndiaye a félicité M. Zargane et son équipe pour la mobilisation de l'ensemble des acteurs et la création d'une synergie autour de cet événement de dimension internationale.
 



