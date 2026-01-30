Valorisation des déchets solides : un levier stratégique de création d’emplois et de richesses au Sénégal. Par Magatte WADE

Le secteur des déchets constitue un gisement économique à fort potentiel, reconnu pour sa capacité à générer des emplois, à stimuler l’entrepreneuriat local et à contribuer significativement à la création de richesses. À travers une diversité de filières – collecte, tri, recyclage et valorisation – la gestion des déchets offre des opportunités économiques structurantes, en particulier pour les jeunes et les femmes.



Dans cette dynamique, l’État du Sénégal s’attache à exploiter pleinement les potentialités du secteur en renforçant la structuration des activités et en alignant la gestion des déchets sur les standards et bonnes pratiques internationales. Cette orientation stratégique vise à faire du secteur un levier de lutte contre la pauvreté, de promotion de l’inclusion sociale et de consolidation de l’économie nationale.



Acteur central de cette politique publique, la SONAGED SA s’est engagée dans une démarche proactive de rentabilisation et de modernisation du secteur, à travers le développement de filières de valorisation à forte valeur ajoutée, génératrices de retombées socioéconomiques durables. Cette ambition repose sur la mise en place d’un écosystème performant intégrant l’ensemble des maillons de la chaîne de gestion des déchets.



Le renouveau de la gestion des déchets solides repose notamment sur l’instauration progressive du tri à la source au niveau des ménages, le développement et la structuration des filières de valorisation, la création d’unités industrielles et semi-industrielles de valorisation, ainsi que le renforcement des capacités des acteurs intervenant sur la chaîne. C’est dans cette perspective que la SONAGED SA a conduit une étude stratégique en vue de la mise en place des différentes filières de valorisation des déchets solides à l’échelle nationale.



Afin d’impulser le développement durable du secteur, la SONAGED SA prévoit la mise en œuvre d’un ensemble d’actions structurantes, notamment le soutien à la recherche et au développement, la promotion du tri sélectif, l’accompagnement des initiatives innovantes et la coordination des interventions des acteurs publics et privés. Ces actions visent à renforcer la performance globale du système national de gestion des déchets.



À travers cette approche intégrée, la valorisation des déchets solides s’affirme comme un pilier stratégique des politiques publiques, contribuant à la transition vers une économie circulaire, à la création d’emplois durables et à la construction d’un modèle de développement plus résilient et inclusif au Sénégal.



Magatte WADE

Assistant technique de la Délégation Régionale de Saint-Louis/ SONAGED