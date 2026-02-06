Rabat : renvoi du procès des supporters sénégalais après le malaise d'un prévenu

Dix-sept supporters sénégalais, incarcérés à Rabat depuis la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) le 18 janvier 2025, voient leur sort judiciaire une nouvelle fois suspendu. Accusés de vandalisme et de violences sur les forces de l'ordre, les prévenus ont vu leur procès reporté pour la troisième fois au 12 février 2026, suite à une grève des avocats marocains. L'audience du jeudi 5 février a été marquée par l'évacuation d'urgence du supporter Bara Dia, victime d'un malaise en plein tribunal.





Selon les informations rapportées par le quotidien Libération, l'intervention d'un médecin traitant rattaché au tribunal a été nécessaire pour stabiliser l'état de Bara Dia. Si sa situation est désormais jugée stable, l'inquiétude persiste au sein du groupe de détenus, l'un d'entre eux étant également sujet à des crises d'épilepsie. Ces incidents de santé soulignent la détresse physique et psychologique des supporters après plus d'un an de détention dans le royaume chérifien.





Sur le plan des conditions carcérales, la diplomatie sénégalaise a obtenu que chaque prévenu dispose désormais d'une chambre individuelle. Ce geste humanitaire intervient alors que les familles attendent avec anxiété le dénouement de cette affaire qui dure depuis le sacre continental. Le prochain rendez-vous judiciaire est désormais fixé à la semaine prochaine, sous réserve de la reprise d'activité des conseils juridiques au Maroc.





MS/NDARINFO



