Après le retrait de TotalEnergies, Energean propose un modèle à coûts réduits pour le gaz local

La société gazière Energean, cotée à Londres et Tel-Aviv, étudie activement une entrée stratégique sur les gisements géants de BirAllah (Mauritanie) et Yakaar-Teranga (Sénégal), selon des informations révélées par Africa Intelligence. Ce positionnement intervient au moment où les majors historiques, à l'instar de TotalEnergies, se retirent de ces projets jugés complexes.





En Mauritanie, Energean pourrait succéder à la major française qui a « jeté l’éponge » fin 2025, estimant que la rentabilité du bloc de BirAllah n'était pas garantie. Contrairement au modèle GNL (Gaz Naturel Liquéfié) privilégié par les géants du secteur, Energean propose un schéma de développement à coûts réduits, axé sur le « Gas-to-Power » pour alimenter les centrales électriques locales.





Au Sénégal, le groupe lorgne le gisement Yakaar-Teranga, actuellement sous contrôle de Kosmos Energy. Face à l'absence de travaux effectifs, l'État sénégalais pourrait retirer les droits à l'opérateur actuel, ouvrant ainsi une opportunité pour Energean de coupler le développement des deux gisements transfrontaliers. Ce changement d'opérateur marquerait un tournant dans la stratégie énergétique de la sous-région, privilégiant la souveraineté locale à l'exportation massive.





MS/NDARINFO



