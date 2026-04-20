Analyse : Le centenaire de Me Wade, un coup politique de Diomaye Faye selon un expert

Pour le sociologue et consultant politique Alioune Badara Kandji, interrogé par le quotidien Wal Fadjri, la célébration du centenaire de Me Abdoulaye Wade par le président Bassirou Diomaye Faye s'inscrit dans une pure logique de « Realpolitik ».





L'expert y voit une stratégie délibérée du chef de l'État pour redessiner les alliances nationales et affirmer son propre poids politique. En tendant la main au Parti Démocratique Sénégalais (PDS), Diomaye Faye sortirait d'un certain dogmatisme idéologique pour s'allier à une force traditionnelle d'expérience, cherchant ainsi à élargir sa base au-delà de son socle initial.





Cette ouverture, bien que pouvant paraître « contre-nature » sur le plan idéologique, traduirait une volonté du Président de rompre avec l'isolement politique. En se positionnant comme le garant de l'héritage du « Pape du Sopi », pour lequel il n'a jamais caché son admiration, Bassirou Diomaye Faye espère capter la sympathie des libéraux et des partisans de la vision panafricaniste de Me Wade.



Ce pragmatisme marque, selon lui, la fin d'une posture rigide au profit d'une stratégie d'alliances stratégiques visant à stabiliser son pouvoir.





MS/NDARINFO

