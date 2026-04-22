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Rosso-Sénégal : Démantèlement d'un réseau de traite des personnes à l'auberge "Le Walo"

Mercredi 22 Avril 2026 - 07:33

Rosso-Sénégal : Démantèlement d'un réseau de traite des personnes à l'auberge "Le Walo"

La Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants et Pratiques Assimilées (DNLT) a porté un coup d’arrêt à un réseau de proxénétisme et de traite des personnes opérant à la frontière. Ce lundi 20 avril 2026, un individu a été déféré au parquet pour traite des personnes par exploitation sexuelle, proxénétisme, incitation à la débauche et association de malfaiteurs. L'opération, initiée par le Commissariat Spécial de Rosso, a ciblé l'auberge « Le Walo », située à Rosso-Sénégal, où plusieurs femmes de nationalités sénégalaise et étrangère étaient contraintes de se livrer à la prostitution.
 

Un système d'exploitation basé sur des dettes fictives

 

Les témoignages recueillis par les enquêteurs de la DPAF sont accablants. Les victimes ont confirmé exercer la prostitution au sein de l'établissement, le propriétaire exigeant une redevance journalière de 16 000 FCFA pour l'hébergement et la réception des clients. Plus grave encore, l'une des victimes a révélé avoir été recrutée au Nigéria puis contrainte à cette activité pour rembourser une dette fictive de 3 millions FCFA, présentée frauduleusement comme des frais de voyage. Ce mode opératoire caractéristique de la traite transfrontalière souligne la dangerosité du réseau démantelé.
 

Une auberge sans agrément ministériel


Lors de son interrogatoire, le mis en cause a tenté de minimiser les faits en affirmant que les pensionnaires s'installaient de leur plein gré. Il a toutefois admis l'absence d'agrément du Ministère du Tourisme, indispensable pour l'exploitation d'un tel établissement, bien qu'il prétende détenir une licence de vente d'alcool. Placé sous mandat de dépôt après son passage devant le Procureur, le propriétaire de l'auberge « Le Walo » fait face à de lourdes charges.

Les investigations se poursuivent activement pour identifier et appréhender ses complices, notamment ceux impliqués dans le recrutement des victimes à l'étranger.
 

MS/NDARINFO
 


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