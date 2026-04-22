Nioro du Rip : Six voleurs de motos "Jakarta" arrêtés par le Commissariat urbain

Le Commissariat urbain de Nioro du Rip, dans la région de Kaolack, a porté un coup d’arrêt aux activités d’une bande organisée spécialisée dans le vol de motos de type « Jakarta ». Suite à une plainte, la Brigade de recherches a réussi, ce lundi, à démanteler une association de six malfaiteurs grâce à l’exploitation d’un renseignement opérationnel.



Ce réseau, qui opérait de nuit, profitait des grands rassemblements pour dérober des engins avant de les écouler sur le marché national ou transfrontalier.





Un réseau transfrontalier entre le Sénégal et la Gambie

Lors des interrogatoires, les mis en cause ont avoué avoir volé une moto le 8 avril dernier lors d'une soirée culturelle (« xawaaré »). Ils ont profité de l'inattention de la foule vers 4 heures du matin pour acheminer l'engin en Gambie, où il a été revendu à Farafégny pour 95 000 FCFA.



Leurs activités ne s'arrêtaient pas là : les enquêteurs ont établi leur implication dans un autre vol commis à Keur Ayib à la veille de la Korité. Cette fois-ci, la moto a été subtilisée dans une concession privée avant d'être revendue à Touba pour 102 000 FCFA. Les six individus sont actuellement en garde à vue pour association de malfaiteurs et vol de nuit en réunion.





MS/NDARINFO



