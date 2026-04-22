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Parquet de Pikine-Guédiawaye : le procureur Saliou Dicko, le "nettoyeur" qui fait trembler les réseaux de malfaiteurs

Mercredi 22 Avril 2026 - 06:33

Parquet de Pikine-Guédiawaye : le procureur Saliou Dicko, le "nettoyeur" qui fait trembler les réseaux de malfaiteurs

Saliou Dicko, le « nettoyeur », le maître des poursuites coordonne actuellement plusieurs offensives majeures menées par les unités de police et de gendarmerie. L'autorité de ce procureur modèle a permis de porter des coups sévères à divers réseaux de délinquance, avec un bilan qui ne cesse de s'alourdir au fil des investigations.
 

L'affaire Pape Cheikh Diallo prend une ampleur inédite

 

L'enquête concernant Pape Cheikh Diallo et ses complices présumés a connu une accélération fulgurante. Alors que le dossier avait débuté avec seulement 3 arrestations, la ténacité des gendarmes, sous la supervision du Parquet, a permis d'atteindre aujourd'hui un total impressionnant de 74 interpellations. Ce coup de filet massif témoigne de la volonté des autorités judiciaires de démanteler l'intégralité des ramifications de ce dossier qui continue de révéler de nouveaux suspects au quotidien.
 

De nouvelles révélations dans le dossier du chanteur Djibril Dramé

 

Parallèlement, l'enquête visant le chanteur Djibril Dramé franchit de nouvelles étapes grâce à l'exploitation technique de son téléphone portable. Ces investigations numériques ont conduit à six nouvelles interpellations, dont celle d'un commerçant établi sur la Petite Côte. À ce jour, 9 partenaires présumés du chanteur ont été appréhendés. Selon les informations de Libération, les mis en cause ont reconnu les faits et certains ont même livré d'autres noms aux enquêteurs, laissant présager une suite d'arrestations imminente dans ce scandale qui secoue l'opinion.
 

MS/NDARINFO

 


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