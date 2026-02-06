Rebeuss : La Fédération Sénégalaise de Football présente le trophée de la CAN aux détenus

Le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 a été présenté aux détenus de la maison d’arrêt et de correction de Rebeuss. Cette initiative de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), conduite par son président Abdoulaye Fall, s'inscrit dans le cadre de la tournée nationale de présentation du trophée remporté par le Sénégal au Maroc.





Accueillant la délégation, le directeur général de l’Administration pénitentiaire, Aliou Ciss, a salué un acte « hautement symbolique », rappelant que les prisons font partie intégrante de la société. Selon lui, la venue du trophée à Rebeuss traduit une reconnaissance de la citoyenneté des personnes détenues, dont la situation judiciaire n'enlève ni la dignité ni l'appartenance à la Nation.





Le directeur de l'administration pénitentiaire a profité de l'occasion pour féliciter les plus hautes autorités de l'État, notamment le président de la République Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, pour cette victoire historique acquise dans des conditions exceptionnelles. Cet événement marque une étape sociale forte dans la célébration du sacre des Lions de l'Atlas, intégrant toutes les couches de la population sénégalaise.





MS/NDARINFO



