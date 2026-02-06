Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Rebeuss : La Fédération Sénégalaise de Football présente le trophée de la CAN aux détenus

Vendredi 6 Février 2026

Rebeuss : La Fédération Sénégalaise de Football présente le trophée de la CAN aux détenus

Le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 a été présenté aux détenus de la maison d’arrêt et de correction de Rebeuss. Cette initiative de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), conduite par son président Abdoulaye Fall, s'inscrit dans le cadre de la tournée nationale de présentation du trophée remporté par le Sénégal au Maroc.
 

Accueillant la délégation, le directeur général de l’Administration pénitentiaire, Aliou Ciss, a salué un acte « hautement symbolique », rappelant que les prisons font partie intégrante de la société. Selon lui, la venue du trophée à Rebeuss traduit une reconnaissance de la citoyenneté des personnes détenues, dont la situation judiciaire n'enlève ni la dignité ni l'appartenance à la Nation.
 

Le directeur de l'administration pénitentiaire a profité de l'occasion pour féliciter les plus hautes autorités de l'État, notamment le président de la République Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, pour cette victoire historique acquise dans des conditions exceptionnelles. Cet événement marque une étape sociale forte dans la célébration du sacre des Lions de l'Atlas, intégrant toutes les couches de la population sénégalaise.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Voici pourquoi Saint-Louis connaît une pénurie de gaz butane depuis mi-janvier

03/02/2026

TFM : l'émission Faram Facce débouche sur une procédure judiciaire ce vendredi

30/01/2026

Valorisation des déchets solides : un levier stratégique de création d’emplois et de richesses au Sénégal. Par Magatte WADE

30/01/2026

16 000 agents de l'Administration sénégalaise bénéficient de l'indemnité de logement

01/02/2026

Le Mali sécurise nouvel axe de transit via Conakry pour réduire sa dépendance à Dakar

01/02/2026

Mamoudou Élimane Kane transforme traumatisme Tabaski en innovation contre vol de bétail

03/02/2026

Télécoms : Starlink lance officiellement ses services internet par satellite au Sénégal

04/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Après le retrait de TotalEnergies, Energean propose un modèle à coûts réduits pour le gaz local

06/02/2026

Santé et Routes : Les grandes annonces de Bassirou Diomaye Faye à Tambacounda

06/02/2026

Rebeuss : La Fédération Sénégalaise de Football présente le trophée de la CAN aux détenus

06/02/2026

Justice : Mansour Faye réagit officiellement à l'annulation de son interdiction de voyage

06/02/2026

Guinguinéo : Ousmane Sonko maintient sa tournée politique du 6 au 8 février

05/02/2026

112 000 tonnes de bananes : le record salué par le Président à Tambacounda

05/02/2026