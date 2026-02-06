Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Justice : Mansour Faye réagit officiellement à l'annulation de son interdiction de voyage

Vendredi 6 Février 2026

Amadou Mansour Faye a salué la décision de la Cour suprême annulant son interdiction de sortie du territoire, y voyant la preuve que le Sénégal demeure un « État de droit où la loi prime sur l’arbitraire ». Par une réaction diffusée sur ses plateformes numériques, l'ancien ministre des Infrastructures et actuel maire de Saint-Louis a exprimé sa satisfaction après l'invalidation de l'arrêté du ministère de l'Intérieur datant du 15 avril 2025.


La Deuxième Chambre Administrative de la haute juridiction a rendu son délibéré le 23 janvier 2026, jugeant que la mesure de restriction de voyage imposée à l'ancien dignitaire était dépourvue de base légale. Pour Mansour Faye, cet arrêt rétablit une liberté fondamentale d'aller et venir qui avait été injustement entravée.


En réaffirmant son « attachement indéfectible aux valeurs de droit et de démocratie », l'édile de Saint-Louis a tenu à saluer l'indépendance de la justice sénégalaise dans cette affaire. Cette sortie marque la fin d'un bras de fer judiciaire de plusieurs mois entre l'ex-ministre et l'administration actuelle, confirmant la primauté des libertés constitutionnelles sur les décisions administratives contestées.


MS/NDARINFO
 

