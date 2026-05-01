Audience : La Fondation Sénégal Solidaire et le Ministre de la Santé scellent un partenariat stratégique

Le Ministre de la Santé et de l’Hygiène publique a reçu en audience, ce jeudi 30 avril 2026, la Première Dame Madame Absa Faye, agissant en sa qualité d’Ambassadrice du Pôle Santé de la Fondation Nationale Sénégal Solidaire. Cette rencontre de haut niveau a permis d'acter le renforcement du partenariat entre le département ministériel et la Fondation.





Les discussions ont principalement porté sur l'alignement des interventions de la Fondation avec les priorités nationales, notamment l'Agenda Sénégal 2050 dédié au développement d'un capital humain de qualité et à l'équité sociale.







Vers une accélération de la couverture sanitaire universelle

L’un des piliers de cet échange a été la mise en œuvre de projets structurants à fort impact pour accélérer la couverture sanitaire universelle. Un accent particulier a été mis sur la santé de la mère et de l’enfant, avec un objectif clair de réduction de la mortalité néonatale et d’amélioration des plateaux techniques via l’équipement des structures de santé.





Les deux parties ont également abordé le soutien aux soins spécialisés et la prise en charge de pathologies coûteuses telles que le cancer, l'insuffisance rénale et les cardiopathies. À l'issue de la rencontre, une feuille de route a été définie pour transformer ces axes de coopération en actions concrètes au bénéfice des populations.





MS/NDARINFO



