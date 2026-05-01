Nouvelle procédure : L'influenceuse Ndeya Beauty extraite de cellule par la BR de Faidherbe

L'influenceuse Ndeya Beauty, déjà en détention, fait face à de nouveaux déboires judiciaires. Elle a été extraite de sa cellule par les éléments de la Brigade de Recherches (BR) du commissariat de l'arrondissement de Faidherbe. Cette mesure intervient suite au dépôt de plusieurs nouvelles plaintes à son encontre, prolongeant ainsi son face-à-face avec les enquêteurs.







Une accumulation de dossiers judiciaires

La célèbre actrice et influenceuse est désormais confrontée à des accusations supplémentaires qui viennent alourdir son dossier initial. Son extraction par les forces de l'ordre souligne la gravité des nouveaux faits qui lui sont reprochés et la volonté de la justice de faire toute la lumière sur ces différentes plaintes.





L'enquête se poursuit actuellement pour déterminer la nature exacte de ces nouvelles charges et leur implication sur la suite de sa détention.







MS/NDARINFO





