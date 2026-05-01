Fête du Travail au CROUS : Babacar Diop scelle l'unité et rend hommage aux bâtisseurs

Le Directeur du Centre régional des Œuvres Universitaires de Saint-Louis (CROUS), Babacar Diop, a présidé ce vendredi 1er mai une célébration inédite de la Fête du Travail, placée sous le signe du rassemblement et de la fraternité. Rompant avec la tradition des célébrations syndicales dispersées, le directeur a réussi le pari d'une fête commune unissant toutes les organisations au sein d'une même « grande famille ».





Saluant l'esprit d'ouverture des partenaires sociaux, il a réaffirmé que le dialogue social constitue la force principale de l'institution pour servir au mieux la communauté estudiantine et la nation.





Un hommage solennel aux anciens directeurs et aux retraités

Cette journée a également été marquée par une forte dimension mémorielle avec l'invitation d'anciens directeurs du CROUS, dont l'héritage a été salué avec gratitude comme étant le socle des projets actuels.





Babacar Diop a rendu un hommage vibrant aux retraités, les qualifiant de « mémoire vivante » et de « bâtisseurs silencieux » ayant consacré plus de trente ans de leur vie au service public. La cérémonie s'est conclue par une pensée pieuse pour les collègues disparus, notamment Massek Ngom, Dr Bassirou Dieye et Aram Sidi Lo, tout en fixant une ambition claire pour l'avenir : bâtir un CROUS plus juste, uni et ambitieux par le travail collectif.



Voici son discours



