Justice : Mary Teuw Niane poursuit Thierno Lo pour diffamation

Le Pr Mary Teuw Niane, actuel ministre Directeur de cabinet du Président de la République, a décidé de porter l'affaire devant les tribunaux. Il a déposé une plainte pour diffamation contre Thierno Lo, ancien ministre sous le régime de Me Abdoulaye Wade. Cette action judiciaire fait suite à des déclarations publiques jugées attentatoires à l'honneur et à la considération du plaignant.





Une bataille judiciaire entre deux figures politiques



L'origine de ce différend repose sur des propos tenus par Thierno Lo lors d'une intervention médiatique, remettant en cause la gestion ou l'intégrité du Pr Mary Teuw Niane. Ce dernier, par le biais de ses conseils, entend laver son honneur et apporter les preuves du caractère mensonger des allégations formulées à son encontre.





Cette plainte marque une nouvelle étape dans les tensions entre responsables politiques, illustrant une volonté de judiciariser les débats en cas de dérapages verbaux.





MS/NDARINFO





