Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord

Justice : Mary Teuw Niane poursuit Thierno Lo pour diffamation

Vendredi 1 Mai 2026 - 18:39

Justice : Mary Teuw Niane poursuit Thierno Lo pour diffamation

Le Pr Mary Teuw Niane, actuel ministre Directeur de cabinet du Président de la République, a décidé de porter l'affaire devant les tribunaux. Il a déposé une plainte pour diffamation contre Thierno Lo, ancien ministre sous le régime de Me Abdoulaye Wade. Cette action judiciaire fait suite à des déclarations publiques jugées attentatoires à l'honneur et à la considération du plaignant.
 

Une bataille judiciaire entre deux figures politiques


L'origine de ce différend repose sur des propos tenus par Thierno Lo lors d'une intervention médiatique, remettant en cause la gestion ou l'intégrité du Pr Mary Teuw Niane. Ce dernier, par le biais de ses conseils, entend laver son honneur et apporter les preuves du caractère mensonger des allégations formulées à son encontre.


Cette plainte marque une nouvelle étape dans les tensions entre responsables politiques, illustrant une volonté de judiciariser les débats en cas de dérapages verbaux.
 

MS/NDARINFO

 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Ndarinfo.com ©2011 - 2025
Inscription au site
Charte éditoriale de NdarINFO