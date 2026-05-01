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Sénégal : Bassirou Diomaye Faye définit les 6 priorités sociales de l'année 2026

Vendredi 1 Mai 2026 - 18:26

Sénégal : Bassirou Diomaye Faye définit les 6 priorités sociales de l'année 2026

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé ce jour au Palais de la République la cérémonie officielle de remise des cahiers de doléances des organisations syndicales. À cette occasion, le Chef de l'État a salué les avancées significatives réalisées en un an dans le cadre du Pacte national de stabilité sociale.


Parmi les réalisations marquantes figurent l'adoption des projets de Code du Travail et de la Sécurité sociale en Conseil des ministres, la généralisation de l'indemnité de logement dans la Fonction publique, ainsi que la revalorisation salariale pour les travailleurs agricoles et les gens de maison.

 

Vers une transformation profonde par le dialogue et la justice sociale

 

Se projetant vers l'avenir, le Président Faye a instruit le Gouvernement de concentrer ses efforts sur six axes prioritaires pour l'année 2026 : la finalisation des réformes structurantes, le renforcement de la protection sociale, l'amélioration du pouvoir d'achat, la promotion de l'emploi, la consolidation du dialogue social et le renforcement de l'Administration du Travail.


Tout en rappelant que le respect de la trêve sociale de trois ans est essentiel à un climat apaisé, il a réaffirmé que la transformation du Sénégal repose sur un dialogue sincère, un travail décent et une justice sociale effective.
 

MS/NDARINFO
 


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