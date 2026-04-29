Autoroute Mbour-Kaolack : Le tronçon Mbour-Thiadiaye ouvert ce 29 avril

C'est un soulagement majeur pour les usagers de la route. Ce mercredi 29 avril 2026, à partir de 08h00, le Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, via l'Ageroute Sénégal, a officiellement ouvert à la circulation le tronçon Mbour–Thiadiaye. Cette infrastructure clé, partie intégrante de l'autoroute Dakar-Kaolack, marque une avancée significative dans la modernisation du réseau routier sénégalais et la réduction des temps de parcours vers le centre et le sud du pays.







Facilitation des déplacements pour la Tabaski : Thiadiaye–Kaolack en renfort

L'ambition du gouvernement ne s'arrête pas à cette inauguration. Pour anticiper les flux massifs de voyageurs durant la fête de la Tabaski, le ministre Déthié Fall a annoncé que le tronçon suivant, reliant Thiadiaye à Kaolack, fera l'objet d'une ouverture provisoire. Ce dispositif exceptionnel sera effectif du 20 mai au 5 juin 2026. Cette mesure stratégique vise à désengorger la Route Nationale 1 et à offrir aux Sénégalais des conditions de voyage plus sûres et fluides pour rejoindre leurs familles.







Une livraison définitive prévue pour septembre 2026

Si le tronçon Mbour–Thiadiaye est désormais fonctionnel, la totalité de l'autoroute Mbour–Fatick–Kaolack (100 km) entre dans sa phase finale. Le ministère des Infrastructures a indiqué que l'inauguration définitive de l'ensemble de l'axe est prévue au plus tard pour le 30 septembre 2026. En attendant, les autorités invitent les automobilistes au respect scrupuleux du Code de la route et des limitations de vitesse sur ces nouvelles voies pour garantir la sécurité de tous.





MS/NDARINFO

