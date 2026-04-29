Élections locales 2026 : PASTEF interdit les investitures anticipées

Le parti PASTEF-Les Patriotes serre la vis en vue des prochaines élections locales. Dans un communiqué officiel daté du 27 avril 2026 et signé par son Secrétaire général, Mohamed Ayib Salim Daffé, la formation au pouvoir a formellement interdit à ses structures de base toute initiative de désignation de candidats avant le lancement officiel du processus interne d'investiture. Cette mesure vise à garantir la cohésion du parti et le respect strict des textes régissant le choix des futurs représentants locaux.







Le rappel à l'ordre des sections communales et départementales

Le Secrétariat général du parti rappelle que, conformément aux articles 31 des Statuts et 19 du Règlement intérieur, la sélection des candidats obéit à des règles précises définies dans la Charte des Élections. Ce document constitue la référence unique pour toutes les modalités de présentation des candidatures au sein de PASTEF. Par conséquent, il est demandé aux sections communales et aux coordinations départementales de s'abstenir de toute démarche de désignation tant que la Charte n'est pas validée et que la Commission Nationale d'Investiture (CNI) n'est pas opérationnelle.







La Commission Nationale d'Investiture comme seule autorité habilitée

Le communiqué précise sans ambiguïté que la Commission Nationale d'Investiture (CNI) demeure la seule autorité compétente pour préparer les investitures du parti. Toute initiative parallèle ou anticipée est considérée comme une violation des dispositions statutaires. Le Secrétaire général, Mohamed Ayib Salim Daffé, avertit que tout manquement à ces consignes sera fermement sanctionné, marquant ainsi la volonté de PASTEF de piloter le processus électoral de manière centralisée, rigoureuse et disciplinée.







MS/NDARINFO





