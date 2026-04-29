Sénégal 2025 : Plus de 19 millions d'habitants, les hommes majoritaires

L’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) a rendu public, ce mercredi 29 avril 2026, son rapport annuel sur la situation démographique du pays. Selon les chiffres officiels basés sur les projections du cinquième Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH-5), la population du Sénégal est estimée à 19 075 959 habitants en 2025. Cette annonce confirme une croissance démographique soutenue, portée par un taux d’accroissement moyen de 2,9 %.





Une structure démographique à légère dominance masculine

L'une des données saillantes de ce rapport concerne l'équilibre entre les sexes. Contrairement aux idées reçues, les hommes sont légèrement plus nombreux que les femmes au niveau national. Sur l'effectif global, on dénombre :



Hommes : 9 670 361 (soit 50,7 % )

Femmes : 9 405 598 (soit 49,3 %)

Le rapport de masculinité s'établit ainsi à environ 103 hommes pour 100 femmes. Cette tendance, déjà observée lors du recensement de 2023, se confirme dans les projections actuelles et constitue un indicateur clé pour l'élaboration des politiques publiques en matière de santé, d'éducation et d'emploi.





Urbanisation galopante et concentration à Dakar

Le rapport souligne également la poursuite de l'urbanisation rapide du pays. La population urbaine représente désormais 55,05 % du total national, soit plus de 10,5 millions d'individus vivant en ville. La région de Dakar demeure, sans surprise, la zone la plus densément peuplée avec 4 157 751 habitants, concentrant à elle seule près de 22 % de la population totale du Sénégal sur une superficie pourtant très réduite.





MS/NDARINFO



