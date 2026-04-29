Lutte contre les trafics : Saisie record de 133 kg de médicaments et drogues à Grand Yoff

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Dakar a porté un coup dur aux réseaux de distribution de produits illicites. Une opération de sécurisation, débutée le 23 avril 2026, a abouti au démantèlement d'une importante filière de trafic de faux médicaments et de drogues de synthèse. Le bilan de cette intervention est impressionnant : deux individus interpellés, 133 kg de produits prohibés saisis et d'importantes sommes d'argent liquide confisquées.





De Grand Dakar à Grand Yoff : une enquête rapide et efficace

Tout commence lors d'une patrouille pédestre de la Brigade de Recherches à Grand Dakar. Les agents interpellent un premier individu en possession de comprimés de Tramadol et d'un "képas" de Kush. Les investigations techniques et les interrogatoires menés au poste de police permettent aux enquêteurs de remonter jusqu'au fournisseur principal. En étroite coordination avec le Commissariat de Grand Yoff, une descente musclée est effectuée au domicile de ce dernier, révélant un véritable entrepôt clandestin.





Un inventaire hétéroclite et dangereux pour la santé publique

L'inventaire de la saisie révèle un stock hétéroclite et dangereux, composé de centaines de comprimés d'opioïdes, notamment du Tapentadol (250 mg), ainsi que divers médicaments de contrebande tels que du Viagra, du Tiger King et du Dexanethoson. Outre ces substances, les enquêteurs ont mis la main sur une quantité importante de produits esthétiques non homologués, comprenant 200 pots de pommades, 75 flacons de sirops et diverses préparations destinées au remodelage corporel, de type « BBL » ou Gofio.



Outre ces produits, une somme de 553 000 FCFA en numéraire a été saisie, suspectée de provenir du blanchiment de ces activités criminelles.





Lourdes charges retenues contre les trafiquants

Le fournisseur principal a été placé en garde à vue. Il fait face à des chefs d'inculpation graves, notamment pour détention et trafic de produits analgésiques opioïdes, trafic de médicaments contrefaits, mise en danger de la vie d'autrui et blanchiment de capitaux. Cette opération souligne la vigilance accrue des forces de l'ordre face à la prolifération de substances dangereuses qui menacent la sécurité et la santé des populations dans les zones urbaines.





MS/NDARINFO





