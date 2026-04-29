Crise au Mali : Paris appelle ses ressortissants à quitter temporairement le pays « dès que possible »

Le ministère des Affaires étrangères a actualisé mercredi ses conseils aux voyageurs, recommandant vivement aux ressortissants français présents au Mali de prévoir un départ temporaire par les vols commerciaux encore disponibles. Cette décision du Quai d’Orsay intervient quatre jours après les attaques terroristes coordonnées qui ont plongé le pays dans une instabilité profonde.







Une situation sécuritaire jugée « extrêmement volatile » par la France

Malgré les assurances du Général Assimi Goïta, qui a affirmé mardi soir à la télévision nationale que la situation était « maîtrisée », Paris estime que l'insécurité demeure à un niveau critique. Le Quai d'Orsay rappelle qu'il est formellement déconseillé de se rendre au Mali, quel que soit le motif. Pour les quelque 7 000 Français présents sur place — dont une grande majorité de binationaux installés à Bamako — les autorités françaises préconisent une vigilance maximale : rester chez soi, limiter les déplacements et maintenir un contact permanent avec ses proches.







Un contexte régional marqué par la chute de Kidal et la mort de Sadio Camara

Cette recommandation de départ s'inscrit dans un contexte militaire désastreux pour les autorités de transition. Les attaques simultanées des 25 et 26 avril, menées par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM) et le Front de libération de l'Azawad (FLA), ont abouti à la prise de contrôle de la ville stratégique de Kidal par les rebelles. Le bilan est également politique avec la mort confirmée du ministre de la Défense, le Général Sadio Camara, pilier du régime malien. Cette escalade de violence sans précédent justifie, selon la diplomatie française, une mise à l'abri immédiate de ses citoyens.







MS/NDARINFO



