Azoura Fall arrêté à Médine et placé en audition à la DSC

Le militant et activiste de PASTEF, Assane Guèye, plus connu sous le pseudonyme d'Azoura Fall, a été arrêté par les forces de police ce mercredi 27 mai 2026. L'interpellation s'est déroulée de manière inopinée au niveau d'une station-service implantée au secteur du poste de Médine, à Dakar. Le conducteur a été intercepté par des éléments de la police nationale agissant en civil au moment où il effectuait un ravitaillement en carburant, dans le cadre des préparatifs d'un déplacement privé vers Kaolack pour y célébrer les festivités de la fête de Tabaski.





Dès son interception sur les lieux, l'activiste a été embarqué à bord d'un véhicule banalisé et transféré vers le siège de la Division spéciale de cybersécurité (DSC). Placé en position d'audition dans les locaux de cette unité d'élite de la police judiciaire, Assane Guèye fait actuellement l'objet d'un interrogatoire sur procès-verbal portant sur des motifs liés aux activités numériques ou à des publications électroniques récentes.



Les enquêteurs de la DSC examinent les éléments matériels du dossier avant que le chef de service ne statue, en coordination avec le parquet, sur son placement formel en régime de garde à vue.





MS/NDARINFO

