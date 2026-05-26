Saisine des 7 Sages : Le porte-parole Me Abdoulaye Tine dément

La Présidence de la République du Sénégal a formellement démenti avoir opéré la moindre saisine du Conseil constitutionnel au sujet de la légalité du retour d’Ousmane Sonko au sein de l’Assemblée nationale.



Par la voix officielle de son porte-parole, Me Abdoulaye Tine, l'institution suprême de l'Exécutif a apporté une clarification publique ce mardi 26 mai 2026 à 15 heures 47 minutes, visant à clore définitivement la polémique grandissante repris du Journal Les Echos.





La sortie médiatique du conseiller juridique et porte-parole de la Présidence intervient en réponse à une série d'informations diffusées de manière virale sur les plateformes numériques et reprises par plusieurs rédactions de la presse écrite. « Aucune saisine du Conseil constitutionnel n’a été opérée par le président de la République sur ce sujet à ce jour.



Les informations contraires qui circulent sont dénuées de tout fondement », a martelé de manière catégorique Me Abdoulaye Tine dans sa déclaration.



MS/NDARINFO



