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Dialogue national : Bassirou Diomaye Faye consulte Pathé Seck, Makhtar Cissé et Moustapha Niasse

Mardi 26 Mai 2026

Dialogue national : Bassirou Diomaye Faye consulte Pathé Seck, Makhtar Cissé et Moustapha Niasse

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a poursuivi ses consultations de haut niveau au Palais de la République ce mardi 26 mai 2026. Dans le cadre du prolongement de la Journée nationale du dialogue, le chef de l'Exécutif a successivement accordé des audiences au Général Pathé Seck, ancien ministre de l'Intérieur, à Mouhamadou Makhtar Cissé, Inspecteur général d'État et ancien ministre, ainsi qu'à Moustapha Niasse, ancien président de l’Assemblée nationale et figure historique de la diplomatie sénégalaise.
 

Les séances de travail menées au cabinet présidentiel s'inscrivent dans la continuité directe des sessions d'écoute initiées au cours des derniers jours. Selon une note technique diffusée par les services de communication de la Présidence, les échanges ont porté de manière approfondie sur la situation économique nationale, les défis sécuritaires dans leurs dimensions contemporaines, ainsi que sur les mécanismes de consolidation des acquis démocratiques du Sénégal. Le chef de l'État a recueilli les grilles de lecture et les recommandations de ces trois hauts dignitaires de la République.
 

Cette démarche de consultation élargie fait suite à une première séquence majeure au cours de laquelle Bassirou Diomaye Faye avait réuni autour de la table présidentielle un collectif de six anciens Premiers ministres de la République. Parmi ces figures de la haute administration figuraient notamment Cheikh Hadjibou Soumaré, Abdoul Mbaye, Aminata Touré ainsi qu'Amadou Ba, venus apporter leurs expertises respectives.
 

MS/NDARINFO
 



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