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Affaire Cheikh Bara Ndiaye : Les révélations sur l'autosaisine du Procureur et sa convocation ce mercredi

Mardi 26 Mai 2026

Affaire Cheikh Bara Ndiaye : Les révélations sur l'autosaisine du Procureur et sa convocation ce mercredi

Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Dakar s'est autosaisi de l'affaire opposant le député Cheikh Bara Ndiaye au ministre des Finances et du Budget. Le chef du parquet a officiellement instruit le commandant de la Section de Recherches (SR) de Colobane de procéder à l'audition sur procès-verbal du parlementaire.

Cette décision judiciaire apporte un éclairage technique direct sur les raisons qui ont motivé le déploiement inopiné d'éléments de la gendarmerie en civil aux abords de la place Soweto ce mardi 26 mai 2026.
 

L'intervention des forces de sécurité s'est matérialisée devant les portes de l’Assemblée nationale, au moment précis où le député s’apprêtait à quitter les lieux pour regagner son domicile après la plénière. L'action des gendarmes s'est heurtée à une opposition à l'hémicycle, permettant à l'élu de trouver refuge dans les locaux du secrétariat.


Selon des sources proches du dossier, la directive initiale du parquet général vise de manière stricte une convocation pour interrogatoire, à l'issue duquel le Procureur décidera de l'orientation de la procédure.`
 

Le périmètre des investigations policières s'annonce particulièrement centré sur les activités médiatiques récentes de l'élu du PASTEF. Les enquêteurs de l'unité d'élite de Colobane ont reçu pour mission d'exploiter et de visionner l'ensemble des contenus audiovisuels des émissions auxquelles le parlementaire a participé sur les antennes de la chaîne privée Walf TV. C’est lors de ces prises de parole publiques que Cheikh Bara Ndiaye avait frontalement attaqué le ministre Cheikh Diba, alléguant la détention occulte d'une somme de 100 milliards de francs CFA.
 

Face au blocage survenu dans l'enceinte de l'institution parlementaire, la procédure a fait l'objet d'un réajustement d'agenda. Le député Cheikh Bara Ndiaye est désormais attendu dans les locaux de la Section de Recherches ce mercredi pour déférer à sa convocation. 
 

MS/NDARINFO
 



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