Le ministre sortant de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, a salué l’élection d'Ousmane Sonko à la présidence de l’Assemblée nationale du Sénégal. Actuellement présent à Brazzaville, en République du Congo, dans le cadre des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), l'économiste a affirmé suivre avec une attention soutenue ce qu'il qualifie de grand moment de démocratie pour la nation sénégalaise. Tout en adressant ses félicitations au nouveau locataire du président de l'hémicycle, il a rappelé que ce jalon majeur démontre la nécessité d'asseoir des institutions fortes, équilibrées et résolument mises au service du peuple.





Abdourahmane Sarr insiste sur l'indépendance de l'appareil législatif et de son rôle central dans le modèle de gouvernance du pays. Selon ses termes, une Assemblée nationale qui assume pleinement ses prérogatives de contrôle de l’action gouvernementale sans verser dans le blocage systématique constitue le cœur battant du Projet souverainiste porté par le peuple sénégalais.



Établissant un parallèle historique avec Brazzaville, qu'il décrit comme une ville de mémoire panafricaine ayant abrité les célébrations de la Journée de l'Afrique, il a insisté sur le fait que le continent doit impérativement parachever la conquête de sa souveraineté économique, tandis que Dakar doit capitaliser sur son dividende démocratique en constante écriture.



Abdourahmane Sarr estime que la dualité institutionnelle qui s'installe, voyant Ousmane Sonko diriger le pouvoir législatif face à un pouvoir exécutif géré par son frère de parti — qu'il désigne aussi comme un rival potentiel —, offre une opportunité inédite de maturation politique. D



'après sa lecture, la réussite de cette cohabitation interne au bloc majoritaire est de nature à transformer définitivement le Sénégal en une véritable « tâche d'huile démocratique et prospère » à l'échelle africaine, concrétisant ainsi l'idéal de souveraineté et de réussite tant recherché par les pères fondateurs du continent.





MS/NDARINFO





