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Azoura Fall passe sa première nuit en cellule avant son déferrement au parquet.

Jeudi 28 Mai 2026

Azoura Fall passe sa première nuit en cellule avant son déferrement au parquet.

La procédure judiciaire s'accélère contre le militant du parti majoritaire PASTEF, Assane Guèye, plus connu sous le nom d'Azoura Fall. Après son interpellation surprise ce mercredi par des policiers en civil au poste de Médine alors qu'il s'apprêtait à rejoindre Kaolack, l'activiste a été formellement placé en régime de garde à vue.

Cette décision est survenue à l'issue d'une longue audition menée dans les locaux de la Division spéciale de cybersécurité (DSC), où les enquêteurs l'ont interrogé sur des dossiers liés à ses activités et publications numériques récentes.
 

Le protocole de détention a été exécuté au Commissariat du Plateau. C'est dans les cellules de cette infrastructure policière du centre-ville de Dakar qu'Azoura Fall a passé sa toute première nuit de privation de liberté.

L'issue de cette garde à vue reste suspendue aux prochaines directives du procureur de la République.

MS/NDARINFO

 



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