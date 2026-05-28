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FSF : Contraintes de vol vers les USA et démenti formel sur le sélectionneur national (Communiqué)

Jeudi 28 Mai 2026

FSF : Contraintes de vol vers les USA et démenti formel sur le sélectionneur national (Communiqué)

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a indiqué  que le décalage de l'horaire de départ est exclusivement dû à des contraintes administratives, notamment un retard de délivrance des licences d'exploitation du vol spécial pour le territoire américain ainsi que l'attente de la finalisation des visas pour certains membres de l'encadrement.
 

Elle a détaillé dans un communiqué publié mercredi la chronologie des réajustements horaires du vol de l'équipe nationale. Initialement prévu à 15h30, le départ a subi un premier report à 19h00 avant d'être définitivement fixé et réajusté à 23h00.

L'instance dirigeante du football sénégalais a saisi cette occasion pour adresser ses vifs remerciements à la FIFA pour son précieux accompagnement et ses démarches facilitatrices tout au long du processus d'immatriculation du vol. Elle exprime également sa profonde gratitude à l'État du Sénégal ainsi qu'aux supporters pour leur patience et leur soutien constant.
 

Parallèlement aux détails logistiques, la FSF a apporté un démenti catégorique aux rumeurs ciblant le sélectionneur national. L'instance qualifie d'infondées les allégations stipulant que ce dernier aurait refusé d'embarquer pour des motifs liés à la renégociation de son contrat. Tout en confirmant que des discussions contractuelles légitimes sont bel et bien en cours, elle martèle que ces dernières n'ont eu aucune incidence sur le programme de voyage de l'équipe. 
 

MS/NDARINFO

 



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