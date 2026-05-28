"Tout est écrit pour Karim" : ce que contient la bibliothèque secrète d’Abdoulaye Wade à Versailles.

L’ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade, s’apprête à célébrer son centième anniversaire ce vendredi 29 mai 2026 dans une forme physique et intellectuelle qualifiée d'exceptionnelle. En dépit de ce jalon d'âge particulièrement avancé, le "Pape du Sopi" maintient un rythme d'activité quotidien extrêmement dense et des journées particulièrement bien remplies.



Selon les révélations livrées à l'Agence de Presse Sénégalaise (APS) par son chef de cabinet, Alioune Diop — par ailleurs maire de la commune de Bodé dans le département de Podor —, l'ancien chef de l'État commence ses activités dès 9 heures ou 10 heures du matin pour ne les achever que tard dans la nuit, aux alentours de 23 heures, minuit ou même 1 heure du matin.





Le secret de cette longévité réside en grande partie dans une discipline de vie rigoureuse et une pratique sportive quotidienne ininterrompue. Lors d'une récente mission effectuée il y a deux mois dans la résidence de l'ancien président située à Versailles, en France, son collaborateur a décrit un homme affichant une excellente mine et un "bon coup de fourchette".



Chaque matin, de manière très régulière et avant même de prendre son petit-déjeuner, le secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais (PDS) se rend à la piscine pour une séance de natation, qu'il complète systématiquement par un exercice de marche à pied, alliant ainsi l'utile à l'agréable.





Au-delà de l'exercice physique, l’ancien chef de l’État a consacré l’essentiel de ces cinq dernières années à la rédaction de ses mémoires politiques et géopolitiques. Abdoulaye Wade a consigné par écrit ses réflexions stratégiques sur l’Afrique, l’avenir du Sénégal et les grandes tensions contemporaines auxquelles le monde fait face. Faisant preuve d'une vision prospective intacte, il a confié à son chef de cabinet que sa bibliothèque personnelle renfermait des solutions globales pour tous les domaines de la société.



Selon lui, en cas d'accession de Karim Wade au pouvoir, ses collaborateurs n'auraient besoin d'aucune phase de réflexion, mais simplement d'exécuter les plans de développement déjà conceptualisés. Entre deux sessions d'écriture, Me Wade continue d'accorder des audiences et de prodiguer ses conseils à ses équipes.





MS/NDARINFO





