Bilan Police 2025 : Plus de 20 000 individus déférés et plus de 1,4 milliard FCFA d'amendes versés au Trésor

L’Inspecteur Général de Police Mame Seydou Ndour, Directeur Général de la Police nationale (DGPN), a présidé ce jeudi 12 mars 2026 la présentation du rapport annuel d’activités 2025. Le bilan, exposé par le Commissaire Principal El Hadji Baïty Sène, révèle une activité opérationnelle record avec 36 515 infractions constatées sur l'ensemble du territoire national et 20 308 individus déférés devant les parquets.





L'institution s'est également distinguée par son efficacité en matière de police de la circulation. Les amendes forfaitaires ont généré une recette globale de 1 415 111 000 FCFA versée au Trésor public.



Au-delà des chiffres, l’année 2025 a été celle de la consolidation de la Police de proximité, visant à raffermir le lien de confiance entre les forces de l'ordre et les populations. La cérémonie a réuni de nombreuses personnalités, dont des représentants des Grands Commandements et du corps diplomatique, marquant ainsi l'importance stratégique de la sécurité urbaine dans le développement du pays.





MS/NDARINFO



