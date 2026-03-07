Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Faux billets à Saint-Louis : 190 000 FCFA en fausses coupures saisis par la police

Samedi 7 Mars 2026

Le Commissariat Spécial de Rosso a déféré, ce 6 mars 2026, un individu devant le Parquet de Saint-Louis pour détention et tentative de mise en circulation de faux billets de banque. Le suspect a été interpellé au poste de contrôle de « SIRATE » alors qu'il voyageait à bord d'un bus en provenance de Matam.

L'alerte a été donnée par une vendeuse de fruits à qui l'individu avait remis une coupure de 10 000 FCFA suspecte pour l'achat de clémentines.
 

La fouille corporelle effectuée par les agents de police a permis de découvrir 18 autres billets de 10 000 FCFA contrefaits, dissimulés dans une sacoche. L'expertise menée par le Bureau de la Fraude Documentaire de Rosso, puis confirmée par l'agence auxiliaire de la BCEAO de Saint-Louis, a établi de manière formelle la fausseté de l'intégralité des signes monétaires saisis. Le mis en cause a été placé en garde à vue avant d'être présenté aux autorités judiciaires de la capitale du Nord.
 

MS/NDARINFO
 


